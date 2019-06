Bilan de mi-saison de l’Impact: tous les joueurs passés au peigne fin

Clément Bayiha : C’est dommage que Clément Bayiha soit trop souvent blessé. Nous avons eu un petit goût de ce qu’il est capable d’offrir. En espérant en voir plus en deuxième moitié de saison.

Mathieu Choinière : Choinière commence à prendre sa place tranquillement chez l’Impact. Il a un gros volume de jeu, mais souvent on a l’impression que les hommes de celle ligue sont trop forts pour lui. Il doit prendre du coffre et de l’expérience pour prendre des décisions plus posées sur le terrain. Cela viendra avec le temps.

Les attaquants de pointe

Maxi Urruti : Maxi est venu ici avec une étiquette de joueur à gros profil. Il a travaillé fort en cette première moitié de saison, mais ça demeure malheureusement son plus important attribut. Il peine à déjouer qui que ce soit sur le terrain et il n’a rien d’un finisseur. Il n’a qu’un but, qui est venu sur penalty. Au retour de la pause, fini les excuses, il doit trouver le fond du filet.

Anthony Jackson-Hamel : Jackson, fidèle à son habitude a été plus efficace comme substitut que comme partant. Rémi Garde a retrouvé un peu de confiance en lui, même s’il ne foule pas le terrain à tous les matchs. Si Jackson arrivait à finir ses actions un peu plus souvent, il forcerait la main de Garde. Il aura au moins le mérite d’avoir causé deux penaltys qui ont été convertis en but.

L’entraîneur-chef

Rémi Garde