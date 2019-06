Les Blues l'emportent 4-2 et créent l'égalité en finale

Après avoir subi une correction de 7-2 lors de leur premier match de la finale de la coupe Stanley à être présenté à Saint-Louis en 49 ans, les Blues ont bien redressé la situation, lundi, en disposant des Bruins de Boston 4-2.

Ryan O’Reilly a rompu l’égalité de 2-2 avec son deuxième but du match à 10 :38 de la troisième période afin de permettre aux Blues de créer l’égalité dans cette finale. La cinquième rencontre sera présentée, jeudi, à Boston.

Outre le doublé d’O’Reilly (4e et 5e buts), Vladimir Tarasenko (11e) et Brayden Schenn (4e), ce dernier dans un filet désert, ont touché la cible pour les Blues qui ont remporté un premier match à domicile lors de la finale de la coupe Stanley. Les Blues avaient été balayés en quatre matchs lors des finales de 1968, de 1969 et de 1970.

Charlie Coyle (9e) et Brandon Carlo (1er) ont riposté pour les Bruins qui ont vu leur capitaine Zedno Chara atteint au visage par une rondelle en deuxième période.

Plus de détials à venir...