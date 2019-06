«Une liberté difficile à trouver dans d'autres sports» - Daniel Talbot

« J’ai fait un petit montage avec les coupures de journaux que ma mère avait fait, «l’archiviste» qui s’occupait des dossiers Talbot. Je ne me rappelais pas d’avoir gagné tant de tournois. On a fait des recherches auprès des archives de Québec pour les années 1995 à 2015, ils nous ont dit qu’il en avait trop. Une centaine? Jusqu’en 1994, j’en avais déjà plus de 40 victoires… Mais ça ne comptait pas souvent les victoires au Québec. »