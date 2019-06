Memorial: Patrick Cantlay efface un retard de quatre coups et l'emporte

Patrick Cantlay est venu de l'arrière de façon éclatante, grâce à une ronde finale de 64 (moins-8), remportant le Memorial par deux coups, dimanche.

Accusant quatre coups de retard derrière le meneur, Martin Kaymer, Cantlay a réussi huit oiselets, dont trois consécutifs lors des trous sept à neuf. Le Californien de 27 ans s'est hissé dans le top-10 du classement mondial grâce à la meilleure quatrième ronde de l'histoire pour le gagnant de ce tournoi.

Kaymer, qui tentait de mettre fin à une disette de cinq ans sans titre, a amorcé la ronde ultime avec une avance de deux coups. Il a cependant commis deux bogueys de suite au deuxième neuf et il n'a pu retrouver son rythme.

Adam Scott était le dernier joueur en lice pouvant rattraper Cantley, après que l'Australien eut réussi trois oiselets consécutifs sur le neuf de retour, mais il s'est contenté de deux normales lors des deux derniers fanions.

Scott a joué 68 et il s'est emparé seul du deuxième échelon. Kaymer a signé une carte de 72, glissant en troisième position. Kevin Streelman (66) et Marc Leishman (69) ont respectivement pris les quatrième et cinquième places.

Cantlay a pu serrer la main de Jack Nicklaus pour une deuxième occasion, mais cette fois en tant que gagnant du Memorial. Cantlay avait rencontré la légende du golf — et hôte du tournoi — en 2011, lorsqu'il avait mis la main sur le trophée Jack Nicklaus, remis au meilleur joueur universitaire.

Le Canadien Adam Hadwin a été le mieux classé pour son pays à la suite d'une ronde de 71. Il a grimpé à égalité au 52e rang. Son compatriote Corey Conners (77) a terminé 65e.