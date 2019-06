Carapaz s'adjuge le titre du Tour d'Italie

VÉRONE, Italie — Richard Carapaz est devenu le premier Équatorien à remporter une épreuve cycliste majeure en s'adjugeant le titre du Tour d'Italie, dimanche, après que l'Américain Chad Haga se soit révélé le plus rapide du contre-la-montre individuel.

Carapaz, qui évolue pour Movistar, s'est penché au-dessus de son guidon après être entré dans l'amphithéâtre de Vérone, après l'épreuve finale de 17 kilomètres.

Le cycliste âgé de 26 ans portait le maillot rose du meneur depuis qu'il avait enlevé les honneurs de l'éreintante 14e étape, le 25 mai.

«C'est le plus grand moment de ma carrière sportive, a dit Carapaz. J'ai souffert tout au long du contre-la-montre final, jusqu'à ce que j'atteigne l'amphithéâtre de Vérone. C'est merveilleux de remporter le Tour d'Italie.»

Carapaz a conclu la compétition, qui s'étalait sur trois semaines, avec une avance de cinq secondes sur le favori local, Vincenzo Nibali. Le Slovène Primoz Roglic, qui a repris le troisième échelon au classement cumulatif à Mikel Landa, a terminé à 2:30.

Tant Carapaz que Nibali ont grimpé sur le podium en compagnie de leurs enfants, avant d'obtenir leurs trophées.

Les parents de Carapaz sont venus d'Équateur et ont révélé que c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion.

Quant à Haga, il avait demandé à sa femme de demeurer à la maison.

«C'était peut-être une erreur, a dit Haga, le sourire accroché aux lèvres alors qu'il s'entretenait avec les journalistes à la fin de la course. Cette victoire est pour tous ceux qui ont cru en moi, qui m'ont encouragé et qui ont fait des sacrifices.

«J'ai tout donné aujourd'hui et j'ai finalement savouré une victoire... C'est très spécial», a-t-il conclu.

Il s'agissait de la première victoire d'étape de Haga dans une épreuve majeure. Il a retranché quatre secondes au chrono de son plus proche poursuivant, Victor Campenaerts, et six à Thomas De Gendt.

Le Montréalais Guillaume Boivin, d'Israel Cycling Academy, a terminé l'étape en 134e position, à 3:31 de Haga. Au classement général, Boivin a complété le 'Giro' au 125e échelon.