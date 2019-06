Les Bruins renversent les Blues 7-2 à Saint-Louis

Les Blues n’avaient pas disputé un match de la finale de la coupe Stanley à Saint-Louis depuis 49 ans. Celui de samedi soir s’est terminé de la même façon que tous ceux disputés à domicile en 1968, 1969 et 1970 : par une défaite.

Les Bruins de Boston ont calmé la ferveur de la foule à Saint-Louis en inscrivant trois buts en première période et ils ont finalement vaincu les Blues 7-2.

Les Blues ont été balayés lors des trois finales du tournant des années 1960-1970. Ils n'ont encore jamais remporté un seul match en finale de la coupe Stanley à domicile dans leur histoire.

La formation de Boston reprend les devants (2-1) contre les Blues dans la série.

Patrice Bergeron (9e), Charlie Coyle (8e), Sean Kuraly (4), David Pastrnak (8e), Torey Krug (2e), Noel Acciari (2e) et Marcus Johansson (4e) ont inscrit les buts des vainqueurs. Krug a ajouté trois mentions d’aide, Bergeron, deux. Tuukka Rask a repoussé 27 des 29 rondelles dirigées vers lui.

Ivan Barbashev (3e) et Colton Parayko (2e) ont répliqué pour les Blues. Le redoutable avantage numérique des Bruins a fait mouche quatre fois. Les Blues ont néanmoins inscrit leur premier but en supériorité numérique depuis le début de la finale. Jordan Binnington a été chassé de la rencontre après le 5e but des Bruins.

Le quatrième match sera présenté lundi soir à Saint-Louis.