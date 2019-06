«Je ne pense pas qu'un déficit devrait nous intimider» - Daniel Lovitz

Si l'entraîneur Rémi Garde n'était vraiment pas content de ce qu'il a vu de ses hommes sur le terrain, samedi, ces derniers n'étaient pas heureux de leur performance non plus.

« On a donné deux mauvais buts d'affilée et je pense que ça nous a dérangés mentalement, a estimé Daniel Lovitz. Nous sommes à domicile, je ne pense pas qu'un déficit devrait nous intimider. Je pense que nous aurions pu être un peu plus positifs, laisser ça derrière nous, aller vers l'avant et tenter de marquer des buts. »

Lovitz sera l'un des joueurs qui ne fera pas face aux Sounders de Seattle mercredi prochain en raison de ses obligations avec son équipe nationale. Et il ne sera pas le seul.

« Je n'ai pas l'impression d'abandonner l'équipe parce que j'ai une obligation d'aller avec l'équipe nationale, a déclaré le milieu de terrain Samuel Piette, mais je suis déçu. »

Piette se joindra à l'équipe canadienne en vue de la Gold Cup.

« J'aurais voulu quitter sur une meilleure note. C'est sûr que je ne suis pas content de l'équipe, que je ne suis pas content de moi-même. »