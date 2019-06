L'Impact est lessivé 3-0 à domicile par Orlando City

Face à une équipe qu’elle devançait par 11 points avant la rencontre, la tâche semblait relativement aisée pour l’Impact de Montréal, chez lui, face au Orlando City FC. Ce fut tout le contraire qui s'est produit.

L’impact (7-7-3) a encaissé trois buts en 15 minutes dès la première demie, samedi, et il s’est incliné 3-0 face à la formation américaine qui avait une fiche de 4-7-3 avant la rencontre.

Nani (27e minute), lors d’un tir de pénalité, ainsi que Tesho Akindele (36e) et Will Johnson (42), chaque fois, à la suite d’excellents efforts collectifs, ont inscrit les buts d’Orlando. Bilan de la première demie pour Orlando: 7 tirs au but, 5 tirs cadrés, 3 buts. L'Impact n'a même pas réussi à cardrer son seul tir au but.

Outre le cuisant revers à domicile, Bacary Sagna, blessé, a dû quitter la rencontre à la 36e minute.

Si l’impact a été fort peu menaçant en attaque, il a été particulièrement brouillon en défense.

Le prochain match de l’équipe de Rémi Garde aura lieu mercredi prochain au stade Saputo, contre les Sounders de Seattle. Il s’agira de la dernière rencontre avant la pause internationale de trois semaines.

Faute de main

Après un début de match partagé, Zachary Diallo a commis une faute de main à la 26e minute lors d'un coup de pied de coin d'Orlando. Le tir de pénalité a été réussi par Nani, son 8e but de la saison.

Les choses ne se sont pas améliorées par la suite. Bacary Sagna, blessé, a dû quitter la rencontre après avoir chaudement disputé la possession du ballon à un adversaire. Il a été remplacé par Zachary Brault-Guillard qui est arrivé juste à temps pour voir Tesho Akindele compléter une jolie manoeuvre à trois qui a placé Orlando en avant 2-0 à la 36e minute.

L'équipe américaine a poursuivi son travail de démolition à la 42e minute lorsque Will Johnson a porté la marque à 3-0 à la suite d'une superbe tête.

Même avec un recul de trois buts, les joueurs de l'Impact n'ont guère pris de risques en deuxième demie afin de combler l'écart. Ce sont plutôt les joueurs d'Orlando qui sont passés à un cheveu d'inscrire un quatrième but. Un match à oublier au plus vite.