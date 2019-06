«C’est le temps de trouver un nouveau visage aux Alouettes» - Ray Lalonde

«C’est la fin de l’ère de Bob Wetenhall et de ses deux fils. Ils ont été très engagés dans le sauvetage des Alouettes, il y a une vingtaine d’années. Ils ont gardé l’équipe en vie à Montréal. Cependant, c’est le temps de trouver un nouveau visage aux Alouettes. Il faut trouver une nouvelle direction à cette équipe. La saison commencera dans deux semaines et on ne parle pas du tout des Alouettes….»