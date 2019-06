«Les Blues ont remis leurs habits de travail» - Mario Tremblay

Au micro de Mario Langlois, Mario Tremblay donne ses impressions sur le dernier match Bruins-Blues.

Quelle équipe a le mieux joué? Selon Mario Tremblay, les Blues de Saint-Louis ont remis leurs habits de travail et ils ont mieux performé que les Bruins dans le match numéro 2. Plus certain de Binnington au début du match, le commentateur affirme que le joueur s’est repris et une guerre d’usure a été utilisée comme stratégie.