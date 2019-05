La Ligue canadienne de football devient propriétaire des Alouettes

MONTRÉAL — La Ligue canadienne de football a confirmé être devenue propriétaire des Alouettes de Montréal à compter d'aujourd'hui.

Dans un communiqué de presse émanant du bureau de la LCF, acheminé peu avant 19 h vendredi et cosigné par les Alouettes, la ligue indique que cette étape fait partie d'un plan de transition ordonné vers l'arrivée d'un nouveau propriétaire à long terme, et «marque un nouveau chapitre dans la riche histoire de l'équipe».

Selon le communiqué, la LCF et la famille Wetenhall ont travaillé ensemble au cours des derniers mois afin d'identifier et d'évaluer de nouveaux propriétaires potentiels. Ce processus se poursuit, note aussi le communiqué.

La LCF dit croire fermement à l'avenir des Alouettes de Montréal et est persuadée que le processus «permettra de trouver un ou des propriétaires dévoués qui amèneront une nouvelle ère de prospérité à long terme à Montréal et au sein de la ligue».

Au cours des derniers mois, afin de faciliter cette procédure, la LCF s'est engagée dans les opérations quotidiennes du club.

La LCF assume maintenant le plein contrôle de l'organisation en plus des responsabilités opérationnelles, des mesures qui resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux propriétaires soient en place.

«Nous voulons rassurer les joueurs des Alouettes, le personnel d'entraîneurs, les employés et les partisans de l'équipe: ce transfert fait partie d'une série d'étapes qui s'inscrivent dans un processus mis sur pied avec l'unique objectif de mettre en place les fondations sur lesquelles les succès futurs de la franchise reposeront», a indiqué le commissaire Randy Ambrosie dans le communiqué.

«Nous avons confiance en notre processus et envers tout le travail effectué depuis plusieurs mois. Les conversations que nous avons eues ont mené plusieurs groupes à démontrer un intérêt significatif», a ajouté le commissaire.

Du côté des Alouettes, le président Patrick Boivin y est allé d'une déclaration officielle, insérée dans le communiqué. L'organisation n'en dira pas davantage, a fait savoir Louis-Antoine Paquin, vice-président, communications et relations communautaires.

«Nous sommes prêts à recevoir nos partisans au stade Mémorial Percival-Molson afin de vivre la saison 2019 avec eux et avec l'ensemble de nos partenaires. Nous avons hâte d'accueillir de nouveaux propriétaires et de travailler avec eux et la LCF pour de nombreuses années de succès. Nos opérations et notre capacité financière sont intactes cette saison, et nous fonctionnons comme en temps normal.»

Les Alouettes ont amorcé leur calendrier préparatoire jeudi à Toronto et le compléteront jeudi prochain face au Rouge et Noir d'Ottawa jeudi prochain.

L'équipe entamera sa saison le vendredi 14 juin à Edmonton et disputera son premier match local le 4 juillet contre les Tiger-Cats de Hamilton.