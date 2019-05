Patrick Marleau se rapproche-t-il de Los Angeles?

La machine à rumeurs se remet tranquillement en marche dans la LNH avec la finale de la coupe Stanley qui bat son plein et selon les plus récentes informations, le joueur de centre Patrick Marleau pourrait être au cœur de discussions de transaction entre les Maple Leafs de Toronto et les Kings de Los Angeles.

C’est du moins ce qu’a révélé le journaliste Pierre Lebrun sur les réseaux sociaux.

L’entraîneur-chef des Kings, Todd McLellan, ayant une relation bien établie avec Marleau qu’il a longtemps dirigé avec les Sharks de San Jose pourrait être intéressé à rapatrier le vétéran de 39 ans.

Les Kings devraient toutefois se libérer d’un ou deux contrats pour lui faire une place, puisque Marleau doit écouler la dernière année d’un contrat qui lui rapporte 6,25 millions de dollars.