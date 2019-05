Baseball: une baisse d'assistance en général et un marché en chute libre en Floride

NEW YORK — Mercredi, l'assistance combinée à St. Petersburg et à Miami a été 12 653 personnes.

Les Orioles, les Reds, les Twins et les Rays ont connu cette année la plus petite foule de leur histoire. À Kansas City, on a eu la plus faible assistance depuis 2011; à Toronto et à San Francisco, on a vu le public le moins nombreux depuis 2010.

Em moyenne, il y a moins de partisans au Marlins Park qu'au Las Vegas Ballpark, où joue la filiale AAA des A's d'Oakland.

L'assistance moyenne dans les grandes ligues en date de mercredi, soit 26 854 spectateurs, est de 1,4 pour cent inférieure aux 27 242 amateurs de 2018, à la même date l'an dernier.

Le commissaire Rob Manfred attribue la baisse au fait que moins de billets de saison ont été vendus. Le nombre de billets achetés le jour d'un match est en hausse de six pour cent, par contre.