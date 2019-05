Top 6 des joueurs qui pourraient être échangés

1. Phil Kessel



L’ailier droit des Penguins de Pittsburgh, âgé de 31 ans, a vu son équipe s’effondrer en séries éliminatoires. Alors que le directeur général a annoncé qu’il pourrait y avoir des changements importants au sein de sa formation, Kessel et son contrat de 6,8 millions de dollars sont fort probablement sur le marché des échanges. Joueur très productif, il a connu deux de ses meilleures saisons avec les Penguins. Pourra-t-il conserver ce rythme sans Malkin et Crosby?

2. Jacob Trouba

Alors qu’il disputera la dernière année de son contrat avec Winnipeg, le défenseur Jacob Trouba sera vraisemblablement échangé puisque son prochain contrat sera difficile à insérer sous le plafond salarial de l’équipe. Celui qui a amassé 50 points et qui sera joueur autonome avec compensation ferait assurément le bonheur de plusieurs formations. Si seulement il pouvait évoluer à gauche, le droitier aurait été un parfait complément pour Shea Weber avec les Canadiens.

3. P.K. Subban

Après avoir connu une saison particulièrement difficile avec une récolte de seulement 31 points, l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal pourrait fort probablement être échangé cet été et quelques sources prétendent que les Flyers de Philadelphie auraient un grand intérêt envers lui. Le défenseur, qui n’a pas peur du jeu robuste, cadrerait très bien avec la philosophie des Flyers, mais la réputation qui le décrit comme le joueur le plus surestimé de la LNH par ses pairs et son imposant salaire de 9 millions de dollars seront-ils des freins aux yeux des dirigeants de la LNH? Bien des amateurs aimeraient toujours le revoir dans l’uniforme du Tricolore, mais Montréal est sans contredit une destination qu’on peut rayer des possibilités dans son cas.

4. Ryan Callahan

L’attaquant de 34 ans n’a obtenu que 17 points la saison dernière et n’a pas su combler les attentes de son contrat lui offrant 5,8 millions de dollars à Tampa Bay. Il pourrait donc être appelé à changer d’adresse, surtout que bien des rumeurs laissent croire que le directeur général du Lightning, Julien BriseBois, aimerait ajouter le défenseur Erik Karlsson à sa formation lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Mais BriseBois devra faire de la place sur sa masse salariale d’ici le 1er juillet s’il souhaite vraiment y parvenir. Callahan serait d’ailleurs un vétéran idéal pour encadrer une jeune formation. Edmonton peut-être? À suivre…

5. Milan Lucic

L’ancien attaquant des Bruins de Boston avait été courtisé par Marc Bergevin lors de sa dernière négociation de contrat et aurait pu atterrir à Montréal s’il n’avait finalement pas choisi les Oilers. Le colosse de 30 ans, qui empoche un salaire de 6 millions par année, a toutefois grandement déçu à Edmonton et sa récolte de 20 maigres points aura de quoi rebuter bien des dirigeants. Une équipe se risquera-t-elle à tenter de le relancer? Chose certaine, Edmonton aimerait assurément récupérer l’espace qu’il occupe sous le plafond salarial pour améliorer sa défensive et aller chercher un peu de leadership par la même occasion.

6. Jason Zucker

L’ailier gauche du Minnesota intéresserait plusieurs équipes. Le joueur de 27 ans a encore quatre saisons à écouler à son contrat. Il empoche 5,5 millions de dollars en moyenne par année. En 81 parties, il a inscrit 21 buts et autant de mentions d’aide. Il possède toutefois une clause de non-échange dans laquelle il a inscrit une liste de 10 équipes où il refuserait d'être échangé.