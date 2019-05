20 matchs de la MLB à MTL en 2020, pourquoi pas?

Mais le club s’enlise à cet endroit, encore une fois cette semaine les Rays peinaient à attirer plus de 5000 spectateurs pour leurs matchs. On parle ici d’une équipe qui aspire à remporter la Série Mondiale cette saison.

Un projet a été lancé à St. Pete pour raser le vieux Tropicana Field ainsi que tout ce qu’il y a autour pour monter un tout nouveau développement. Sauf que le stade ne peut être démoli tant que les Rays y jouent. Ils ont un bail jusqu’en 2027 et pourraient faire la vie dure aux promoteurs.

C’est donc le jeu du chat et de la souris. Les Rays et la ville ont des cartes à jouer. Si les Rays menacent de quitter, ils pourraient se faire poursuivre pour bris de contrat, mais s’ils restent jusqu’à la fin, ils nuiront considérablement aux travaux que l’on veut débuter rapidement. À la fin, il est pas mal plus probable que les deux clans se serrent la main et se séparent.

Le maire de St. Pete a récemment demandé publiquement aux Rays de leur indiquer rapidement si oui ou non ils avaient un intérêt pour y faire construire un nouveau stade. Deux projets sont considérés par les promoteurs, un incluant un stade et l’autre non. La réponse du propriétaire Stu Sternberg en a laissé plusieurs perplexes.

« Je vous en donnerai nouvelles d’ici la fin de l’été. Ce sera difficile de convaincre le baseball majeur d’accepter que l’on construise un nouveau stade dans un secteur qui n’attire tout simplement pas les foules. »

Il n’est donc pas impossible que les Rays refusent tout simplement la proposition, et un peu comme à Montréal en 2004, annoncent le déménagement du club à la fin septembre, ou après l’élimination du club.

L’autre option c’est de déplacer certains matchs dans un autre marché pour continuer de mettre de la pression sur Tampa. Comme l’avaient fait les Expos à l’époque, qui sont allés jouer des matchs à Porto Rico.

Il ne serait pas surprenant que le baseball majeur se serve de ce moyen de pression en espérant faire paniquer les amateurs de baseball de Tampa. Il ne faut pas oublier que le commissaire n’est pas chaud à l’idée de perdre le 10e meilleur marché de télé dans la MLB. À défaut de ne pas aller au stade, les gens suivent tout de même leur équipe à la télévision.