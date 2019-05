«J'ai vu mon équipe très déterminée» - Rémi Garde

« D’un point de vue mental, j’ai vu mon équipe très déterminée à prendre les trois points ce soir, mais d’un point de vue physique, j’ai senti par moments que c’était un petit peu dur. »

Près du sommet

Le victoire de de l'Impact lui donne 24 points au classement, soit un de plus que le Atlanta United qui a blanchi Minnesota United 3-0, mercredi.

« Nous avons des objectifs que nous voulons atteindre et nous sommes dans une position en ce moment pour amorcer une poussée et atteindre ces objectifs, a noté le gardien Evan Bush. Nous avons eu notre part d'adversité jusqu'à maintenant si l'on tient compte du nombre de matchs que nous avons joués, des voyages, des parties à l'étranger, des blessures. Nous avons réussi à nous placer dans une bonne position, avec plusieurs rencontres à domicile à venir. Et nous voulons rester autour du sommet.

« Je pense qu'on a très bien entamé ce match, a-t-il poursuivi. On a bien commencé dans le passé aussi, mais quelques fois, on baisse la tête. Aujourd'hui, on a continué. Une fois qu'on a marqué le deuxième, on a levé le pied un peu et on a failli payer pour. En tout et pour tout, c'était un bon match et on est heureux, mais on sait aussi qu'il y a un autre match important ce samedi. »