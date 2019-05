Blessée, Bianca Andreescu se retire de Roland-Garros

PARIS - Le retour à la compétition de Bianca Andreescu aura été de courte durée. La Canadienne s'est retirée des Internationaux de France, mercredi, en raison d'une blessure à l'épaule droite qui tarde à guérir.

C'est ce que l'Ontarienne âgée de 18 ans a confirmé dans un communiqué publié sur son compte Twitter officiel.

« Je suis déçue de devoir annoncer mon abandon de Roland-Garros. C'est un moment difficile à vivre, mais après avoir discuté avec mes entraîneurs, mon équipe et les médecins, c'était la décision la plus sage à prendre après que j'aie ressenti de la douleur à l'épaule pendant mon match. Je vais maintenant me reposer et me préparer pour la portion du calendrier sur gazon. Merci de votre appui, et je reviendrai plus forte », pouvait-on lire.

Andreescu devait affronter l'Américaine Sofia Kenin, 35e joueuse mondiale, au deuxième tour jeudi.

La joueuse âgée de 18 ans avait offert une première indication de sa décision en matinée mercredi après s'être retirée du tournoi de double féminin, quelques heures avant son match avec sa partenaire hongroise Fanny Stollar.

Elle était la dernière joueuse canadienne encore en lice en simple chez les dames, après la défaite de 6-2, 6-2 d'Eugenie Bouchard contre l'Ukrainienne Lesia Tsurenko, mardi.

Denis Shapovalov, de Richmond Hill, en Ontario, a été évincé dès le premier tour par l'Allemand Jan-Lennard Struff lundi. Ses compatriotes Milos Raonic (genou) et Félix Auger-Aliassime (hanche) se sont retirés du tournoi en raison de blessures.

Andreescu effectuait un retour à la compétition après une pause imposée par une blessure à l'épaule droite survenue à la fin du mois de mars. Ce malaise est apparu après son triomphe au prestigieux tournoi d'Indian Wells.