Nécessaire, un grand capitaine?: « L'ingrédient numéro un, il faut jouer en équipe» - Serge Savard

Une équipe sportive doit-elle avoir un capitaine exceptionnel pour gagner? C’est ce que pense le journaliste-écrivain Sam Walker du Wall Street Journal qui a écrit un livre sur le sujet, The Captain Class.

Après avoir fait des recherches auprès de plus d’un millier équipes sportives, tous sports confondus, Walker en a choisi 16 et il fait la démonstration que ces équipes ont été exceptionnelles en raison de leur capitaine qui regroupait un ensemble de qualités bien précises?

Qu’en pense Serge Savard, l’ex-capitaine du Canadien de Montréal qui a connu sa part de grandes équipes et de grands capitaines au cours de sa longue carrière?

« Les Bruins sont sur le point de gagner la coupe Stanley et on dit que Zedno Chara qu’il est un grand leader, a mis en perspective Serve Savard au micro de Bernard Drainville. Ça fait longtemps qu’il est un leader. Cette année, il va peut-être gagner la coupe, mais on ne gagne pas chaque année.