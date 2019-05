Une première victoire en quatre matchs pour l'Impact

L’impact de Montréal a entrepris une séquence de trois rencontres à domicile du bon pied, mercredi, en l’emportant 2-1 face au Real Salt Lake.

Un but tout en finesse d’Omar Browne (45e+ 2) à la suite d’un bel échange collectif durant les arrêts de jeu de la première demie et un tir de pénalité transformé de Saphir Taïder à la 68e minute ont permis à l’équipe de Rémi Garde de remporter une première victoire en quatre matchs.

L’impact (7 victoires, 6 défaites, 3 verdicts nuls, 24 points) n’a pas eu droit à une fin de match de tout repos en raison du but de Sam Johnson (84e).

Ignacio Piatti, qui était absent de l'entraînement mardi, n'a pas pris part à la rencontre. Après Salt Lake, l'Impact a rendez-vous avec Orlando, en fin de semaine, et cela se terminera contre Seattle, le mercredi suivant. Mine de rien, dans une semaine, l'Impact aura déjà atteint la mi-saison.

L'Impact en force

Les joueurs de Rémi Garde ont amorcé la rencontre sur les chapeaux de roue. Dès les premiers instants, un ballon a frappé la barre transversale du filet de Salt Lake et un coup franc de Saphir Taïder, sur le flanc gauche, est passé bien près de se retrouver dans le filet de l'équipe américaine.

La formation montréalaise s'est faite bien discrète par la suite, mais elle a eu un sursaut d'énergie lors des arrêts de jeu.

Bacary Sagna a passé profondément à Shamit Shome qui a centré en retrait à Omar Browne dont le tir précis du pied gauche s'est frayé un chemin dans le but de Salt Lake. Un premier but en première demie pour l'Impact à domicile en 13 matchs.

Le match est demeuré très partagé en deuxième demie jusqu'au moment où Bacary Sagna s'est fait accrocher dans la zone de réparation par Donny Toia. Taïder s'est chargé du tir et il a pris le gardien du Real à contre-pied: 2-0 Montréal après 68 minutes de jeu.

Les visiteurs n'ont pas lâché prise et une attaque aérienne de loin a mené au but de Sam Johnson à la 84e minute de jeu. Cet écart d'un but a rendu les dernières minutes intéressantes, mais l'Impact a tenu le coup.