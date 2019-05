«Malgré quelques brèches à colmater, le Canadien n’est pas à des années-lumière des Blues et des Bruins»

«Les joueurs du Canadien ne sont pas à des années-lumière de ceux des deux équipes finalistes. Les Blues et les Bruins ont des attaquants assez puissants, capables d’allier agilité et robustesse. Mais, le Tricolore a quand même de bons éléments : Shea Weber, Carey Price, Max Domi et Jesperi Kotkaniemi, qui est un bon centre. Toutefois, je crois que le Canadien doit absolument trouver un défenseur gaucher. Victor Mete et Brett Kulak sont moyens pour faire partie du top 4 des défenseurs. Mais, pour une rare fois, il y a de bons espoirs à Montréal.»