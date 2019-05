«Je me demande si Eugenie Bouchard va prendre sa retraite» - Hélène Pelletier

«Je me pose de sérieuses questions à son endroit. On a appris aujourd’hui qu’elle n’était pas inscrite au tournoi de gazon qui mène jusqu’à Wimbledon (du 1er au 14 juillet). Certes, les joueuses dans le top 200 de la WTA sont automatiquement inscrites au tableau des qualifications. En fait, je me demande si elle va prendre sa retraite. C’est une impression personnelle. […] Je ne sens pas qu’elle a envie de se défoncer [encore pour le tennis]. De source sûre, Eugenie Bouchard est extrêmement populaire dans bien d’autres domaines. Elle est notamment bonne comme mannequin...»