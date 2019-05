Trois matchs cruciaux pour l’Impact, probablement sans Piatti

Mardi matin à l’entraînement, le meilleur joueur de l’Impact de Montréal, Ignacio Piatti, manquait toujours à l’appel.

Le joueur désigné de l’Impact, qui n’a joué que cinq matchs cette saison, devait passer des tests lundi. Visiblement, ils n’ont pas été concluants.

Vendredi soir, après le match à Los Angeles, Piatti a de nouveau senti une douleur au genou. La même douleur au même genou qui lui a fait manquer 10 matchs de suite en début de saison.

Séquence à domicile importante

Le problème, c’est que l’Impact débute enfin une première séquence de matchs à domicile, disputant trois matchs de suite au Stade Saputo en huit jours. Par la suite, il se retrouvera dans la longue pause de trois semaines.

Et l’Impact n’aura pas devant lui des clients faciles. Mercredi, il se mesurera à une des équipes les plus « hot » de la MLS, le Real Salt Lake.

Samedi, ce sera un rendez-vous avec Orlando. Lors du premier match entre ces deux équipes, dans un duel très physique, les esprits s’étaient échauffés. C’est d’ailleurs dans ce match que Piatti avait été blessé.

Puis, ça se terminera contre Seattle le mercredi suivant.

Déjà épuisé?

Pour que l’Impact puisse consolider ce bon début de saison, il doit absolument récolter des points à domicile. Il devra retrouver cette attitude de guerrier du début de saison. Cette philosophie de «nous contre le monde» qui les avait bien servis. Mais reste-t-il suffisamment d’énergie physique et mentale?

Lundi matin, Rémi Garde s’expliquait mal le manque de fougue de certains joueurs lors des dernières semaines, notamment sur les duels aériens.

La fatigue de ce début de saison extrêmement compliqué rattrape-t-elle l’Impact? C’est loin d’être impossible.

Présentement ce club n’a pas grand-chose de positif sur lequel bâtir, sauf le jeu défensif. À domicile cette saison, le club n’a accordé aucun but dans trois de ses quatre duels. Et c’est probablement en continuant de se concentrer sur le travail défensif que le club pourra espérer récolter des points lors de ces trois matchs.

C’est loin d’être spectaculaire ou excitant comme style de jeu, mais sans Piatti, quel autre choix a l’Impact?

On ose espérer que lors de la reprise des activités le 26 juin prochain, Nacho Piatti sera prêt à jouer. C’est donc pour encore trois autres matchs que l’Impact doit tenir le coup.

Il n’est pas impossible que Mathieu Choinière soit l’homme de choix de Garde pour remplacer Piatti sur l’aile gauche, même si ce dernier n’a rien cassé récemment. Novillo aurait pu s’y retrouver, mais il revient à peine d’une blessure.

Sur la droite, Orji Okwonkwo manquera à l’appel et devrait céder sa place à Omar Browne, un joueur qui revient aussi de la liste des blessés.

Comme on vous le dit, rien pour rassurer les partisans.

Le bilan de mi-saison

En ce 28 mai, je ne peux pas croire que je vous parle déjà du bilan de la mi-saison, mais c’est le cas.

Après le match de samedi, on en sera déjà là. Est-ce normal que le club qui a le plus de difficulté avec le climat dans la MLS, soit celui qui aura disputé le plus de matchs dans les trois premiers mois de la saison? Certaines équipes n’atteindront pas cette marche avant le mois de juillet.

Mais ne pensez pas que cela sera plus facile cet été. Après la Gold Cup, l’Impact embarquera dans le championnat canadien qui pourrait hypothéquer six autres mercredis, si le club se rendait jusqu’à la finale. Sans penser aux possibles voyages qui pourraient les mener à Edmonton et à Vancouver.

Le casse-tête ne fera que se compliquer pour Rémi. Il est donc primordial pour l’Impact d’aller chercher au moins cinq points dans ces trois matchs.

Arriveront-ils à le faire? La mission semble presque impossible, mais elle est nécessaire.