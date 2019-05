Le magazine américain Sports Illustrated est vendu pour 110 millions $US

NEW YORK — Sports Illustrated a été vendu pour 110 millions $US, mais le groupe qui en était le propriétaire continuera ses activités en vertu d'un contrat de licence.

Authentic Brands Group s'est porté acquéreur de Sports Illustrated, qui appartenait jusqu'ici à Meredith Corp.

Authentic sera responsable du marketing, du développement des affaires et de la gestion du contrat de licence de la marque. Ces tâches comprennent l'octroi d'une licence à Meredith, afin que Meredith puisse continuer de publier la version papier du magazine et gérer son site internet.

Le groupe Authentic possède également les marques de commerce Frye et Tretorn, et gère une partie du patrimoine de Mohamed Ali et d'Elvis Presley.

Sports Illustrated a été publié pour la première fois en 1954 et couvre une panoplie de sports, en plus d'offrir une édition annuelle de maillots de bain.

Authentic a mentionné que Sports Illustrated rejoignait plus de 120 millions de personnes, tant en version papier que sur internet.

Meredith avait acquis Sports Illustrated dans le cadre d'une transaction avec Time Inc. l'an dernier.