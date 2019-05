Finale de la coupe Stanley: la première manche aux Bruins

Durant une vingtaine de minutes, les Blues de St. Louis avaient l'allure de l'équipe qui a éliminé les Sharks de San José à la dure lors de la finale de l'Association de l'Ouest. Et puis, les Bruins de Boston ont décidé que la rigolade avait assez duré.

Un but de Sean Kuraly a rompu l'égalité après 5:21 de jeu en troisième période, lundi, et les Bruins ont vaincu les Blues 4-2 lors du premier match de la finale de la coupe Stanley après avoir inscrit quatre buts sans riposte.

Outre Kuraly (3e), Connor Clifton (2e), Charlie McAvoy (2e) et Brad Marchand (8e), ce dernier, dans un filet désert, ont inscrit les autres buts des Bruins.

Brayden Schenn (3e0 et Vladimir Tarasenko (9e) avaient donné les devants 2-0 aux Blues lors des 21e premières minutes de jeu, un peu comme si les Bruins étaient rouillés après leur longue pause entre la finale de l'Association de l'Est et la grande finale.

Tuukka Rask a repoussé 18 des 20 tirs dirigés vers lui. Les Bruins ont dirigé 38 tirs en direction de Jordan Binnington.

Le deuxième match de la finale sera présenté mercredi soir à Boston.

Plus de détails à venir...