Engouement pour les Raptors: «On a soif de grands moments sportifs» - Ray Lalonde

« Puis, on va vu le tir absolument miraculeux de Kawhi Leonard dans le septième match contre les Sixers de Philadelphie avec 0.2 seconde. On n’était qu’en deuxième ronde, mais on a vu comment les gens ont arrêté de bouger pour un moment. Ce n’était pas encore la conversion complète du Canada. Mais atteindre la finale de la NBA, je pense que oui. »