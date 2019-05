«M. Ecclestone n’est plus là, M. Coderre n’est plus là. Moi, je suis encore là» -François Dumontier

Après Monaco, le grand cirque de la Formule Un fera sa prochaine escale à Montréal avec la course sur le circuit Gilles-Villeneuve comme point culminant le 9 juin.

Après des années houleuses et beaucoup d'incertitude quant à la survie et la gestion de l'évènement, le président et chef de la direction du Grand Prix, François Dumontier, se sent maintenant bien aux commandes.