Les Mooseheads ont une autre occasion de dérailler les plans des Huskies

HALIFAX — Les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu les Mooseheads de Halifax en six matchs lors de la finale de la Coupe du Président, puis une autre fois lors du tournoi rotation à la Coupe Memorial. Malgré tout, les Mooseheads se retrouveront encore dans leur chemin dimanche, lors de la grande finale de la Ligue canadienne de hockey.

Les Raiders de Prince Albert, champions de la Ligue de l'Ouest, ont été les premiers à tomber à la Coupe Memorial, puis le Storm de Guelph, champion de la Ligue de l'Ontario, s'est incliné face aux Huskies en demi-finale, vendredi.

Les Huskies tenteront de gagner un premier titre national, après avoir perdu en prolongation face aux Knights de London en grand finale en 2016. Pour leur part, les Mooseheads ont triomphé en 2013 et ils espèrent pouvoir célébrer cette fois devant leurs partisans.

C'est seulement la deuxième fois que deux équipes de la LHJMQ s'affrontent en finale de la Coupe Memorial. Les Remparts de Québec avaient battu les Wildcats de Moncton en 2006. Les Mooseheads espèrent priver les Huskies d'une dernière victoire lors d'une saison exceptionnelle.

«Nous avons fait face à beaucoup d'adversité et c'est une belle récompense de jouer en finale de la Coupe Memorial», a dit l'attaquant des Mooseheads Benoît-Olivier Groulx.

Les Huskies ont fracassé un record de la LHJMQ avec 59 victoires en saison régulière, dont 25 d'affilée.

«La finale (de la LHJMQ) a été intense et je m'attends à la même chose, a dit l'attaquant des Huskies Joël Teasdale. Les deux équipes veulent gagner.»

Les Mooseheads auront l'appui de la grande majorité des environs 11 000 spectateurs, dimanche soir.

«C'est un rêve devenu réalité de jouer devant des foules comme celles depuis le début du tournoi, a dit l'attaquant des Mooseheads Antoine Morand. C'est ce dont nous rêvions quand nous étions plus jeunes.»

Les Huskies ont toutefois droit à leur section de partisans, dans laquelle ils peuvent voir leurs parents et amis.

«Nous allons devoir garder notre calme parce qu'il est évident que la foule sera derrière eux», a rappelé l'attaquant des Huskies Félix Bibeau.

Morand et Samuel Asselin, du côté des Mooseheads, et le défenseur Noah Dobson, du côté des Huskies, ont aidé le Titan d'Acadie-Bathurst à gagner la Coupe Memorial le printemps dernier sous les ordres de Mario Pouliot, aujourd'hui derrière le banc des Huskies.

«Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont cette chance. Mon objectif est de gagner deux fois de suite», a dit Morand.

De son côté, Dobson a été acquis par les Huskies pour des moments comme le match de dimanche. Dobson a été nommé joueur par excellence des séries dans la LHJMQ, accumulant 29 points en 20 matchs. Il a été employé une présence sur deux lors de la demi-finale face au Storm.

Il avait non seulement la responsabilité de neutraliser les meilleurs éléments offensifs du Storm, mais aussi la tâche de dicter le jeu à l'attaque. Il a amassé un but et deux aides en quatre rencontres au cours du tournoi, mais a généré d'innombrables occasions de marquer.

«Nous ne regardons plus son temps de jeu, a dit Pouliot. Nous l'avons fait pendant les séries, pendant la saison, mais là, ce sont des matchs sans lendemain. Nous comptons sur lui, nous n'avons pas d'autres choix.»