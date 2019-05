L'Impact s'incline 4-2 à Los Angeles

Les joueurs de l'Impact de Montréal savaient qu'ils affrontaient une puissance offensive de la MLS en disputant la victoire au Los Angeles FC, vendredi, et la formation californienne a été à la hauteur de sa réputation.

L'Impact a encaissé trois buts en 24 minutes en première demie, recul que la formation montréalaise n'a pu combler, s'inclinant finalement 4 à 2.

Christian Ramirez (7e minute) - aidé par une gaffe du gardien Evan Bush -, Carlos Vela (28e) - qui a récolté deux passes -, Latif Blessing (31e) et Tristan Blackmon (55e) ont marqué les buts des vainqueurs.

L'Impact a vu Eddie Segura lui offrir un but contre son camp à la 70e minute et Saphir Taïder a inscrit le second de la formation montréalaise lors d'un tir de pénalité à la 84e.

La formation de Rémi Garde a disputé le match avec l'attaquant Ignacio Piatti qui a joué un peu plus de 60 minutes avant d'être retiré de la rencontre.

L'Impact était toutefois privé du milieu de terrain québécois Samuel Piette, suspendu. Et rarement l'importance de Piette au sein de l'Impact aura paru aussi criante.

Bourde monumentale

Les joueurs de l'Impact connaissent parfois des débuts de rencontres où ils facilitent le travail de leurs adversaires, mais cette fois, ils ne sont surpassés.

En fait, c'est le gardien Evan Bush qui a fait un cadeau royal lors d'une tentative de dégagement. Nonchalant, Bush a tiré le ballon directement dans les jambes de Christian Ramirez et le cuir a rebondi, derrière lui, dans son filet. Peut-être bien le but le plus facile de la carrière de Ramirez à la 7e minute de jeu.

Piatti, bien placé, a tiré au-dessus du filet adverse à la 13e minute après avoir bien été servi par un centre d'Orji Okwonkwo.

Le LAFC est revenu à la charge à la 28e minute lorsque Eduard Atuesta a servi impeccablement Carlos Vela qui a touché la cible en dirigeant le ballon à la droite de Bush.

L'équipe de Garde est débordée et la formation locale a triplé la mise à la 31e minute par l'entremise de Latif Blessing. Le LAFC a haussé la marque à 4-0 avant que l'Impact, à la suite d'un ballon dévié, marque son premier but de la rencontre.

À la 82 minute, Anthony Jackson-Hamel a été fauché dans la zone de réparation de Los Angeles et Saphir Taïder a inscrit le deuxième but des siens à la suite d'un tir de pénalité.