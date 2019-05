Les Wetenhall ne seraient plus les propriétaires des Alouettes

« On parle de pertes de 40 millions $ lors des quatre dernières années pour les Alouettes de Montréal. C’est clair que la ligue va devoir dédommager les Alouettes, sûrement, pour certaines pertes, et un certain montant aussi pour la vente. À partir de ce moment, c’est vraiment le commissaire de la ligue qui a ce dossier dans les mains et non plus les Wetenhall. »