Championnat mondial: le Canada bat la Suisse et accède aux demi-finales

Sur le jeu décisif, Pierre-Luc Dubois s'est présenté hors l'aile, sur le flanc droit, lors d'une poussée à deux contre un. Il a repéré Stone, laissé sans surveillance devant le filet, et l'attaquant des Golden Knights de Las Vegas n'a eu qu'a faire dévier la rondelle du revers derrière Genoni, qui n'a eu aucune chance.

« Dans ces matchs éliminatoires, vous avez besoin de joueurs qui élèvent leur niveau de jeu. (Severson) a élevé le sien pour créer l'égalité et ensuite Dubois a réalisé un jeu incroyable (en prolongation) pour nous donner la victoire, a déclaré Stone, qui a aussi récolté une aide sur le but égalisateur. Le filet victorieux est très important, car il nous envoie en demi-finales, mais je n'ai pas eu grand-chose à faire. J'ai déposé mon bâton sur la glace, je me suis dirigé vers le filet et Dubois a permis à ce but décisif de se réaliser. »

Malgré la défaite, Genoni a volé la vedette en effectuant 39 arrêts, dont 19 en troisième période seulement. Son rival Matt Murray a fait face à 24 tirs.

Privé d'Anthony Mantha, suspendu à la suite d'une mise en échec à la tête de Colin White, des États-Unis, mardi, le Canada a dû effacer deux déficits d'un but.

Sven Andrighetto a marqué le premier but du match avec 1:54 à jouer à la période initiale. Stone a égalé le score à 5:45 de la période médiane, mais Nico Hischier a redonné une avance d'un but à la Suisse avant la fin de la période, en trouvant le fond du filet à 19:57.

Pendant ce temps, à Bratislava, Mikhail Sergachev et Nikita Gusev ont récolté trois points chacun pour guider la Russie vers une victoire de 4-3 contre les États-Unis. Sergachev et Gusev ont marqué un but chacun. Mikhail Grigorenko et Kirill Kaprizov ont complété. Alex DeBrincat, Brady Skjei et Noah Hanifin ont réussi les filets des États-Unis.