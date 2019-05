Coupe Memorial: les Mooseheads perdent contre les Huskies, mais accèdent à la finale

HALIFAX - Jakub Lauko a rompu l'égalité avec 55 secondes à jouer en troisième période, mercredi, menant les Huskies de Rouyn-Noranda à une victoire de 4-3 face aux Mooseheads de Halifax qui ont néanmoins obtenu leur laissez-passer pour la finale de la Coupe Memorial.

Les Mooseheads, les Huskies ainsi que le Storm de Guelph ont conclu le tour préliminaire avec des dossiers identiques de 2-1, mais les Mooseheads ont obtenu l'avantage au bris d'égalité. Les Raiders de Prince Albert, champions de la Ligue de l'Ouest, étaient déjà éliminés après avoir perdu leurs trois rencontres.

Les Huskies, champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et le Storm, champion de la Ligue de l'Ontario, croiseront le fer en demi-finale, vendredi. Le gagnant jouera ensuite pour le championnat de la Ligue canadienne de hockey, dimanche, contre les Mooseheads, l'équipe hôtesse du tournoi.

Félix Bibeau, Joël Teasdale et William Rouleau ont aussi touché la cible pour les Huskies. Samuel Harvey a effectué 24 arrêts. Benoît-Olivier Groulx, Arnaud Durandeau et Antoine Morand ont répliqué pour les Mooseheads. Alexis Gravel a stoppé 36 tirs.

Il s'agissait d'une reprise de la finale de la LHJMQ, remportée en six matchs par les Huskies.

Les Huskies en avant

Bibeau a ouvert le pointage avec 5:22 à faire au premier vingt. Il a été oublié derrière la défensive des Mooseheads et a déjoué Gravel d'un tir haut. La séquence a été révisée, croyant peut-être qu'il y avait eu hors-jeu, mais les reprises ont démontré que la rondelle n'avait jamais quitté la zone de l'équipe locale. Les Mooseheads n'avaient pas encore tiré de l'arrière dans le tournoi avant le but de Bibeau et ils ont vu les Huskies creuser l'écart.

Peter Abbandonato a profité d'un revirement pour garder le disque en zone des Mooseheads et il a mis la table pour Teasdale seulement 72 secondes après le but de Bibeau. La séquence a aussi été révisée pour hors-jeu, mais le but a été accordé.

Les Mooseheads ont renversé la vapeur en deuxième période. Groulx a réduit l'écart à 2-1 après seulement 48 secondes de jeu, déjouant Harvey grâce à un tir des poignets précis. Durandeau a ensuite créé l'égalité à 7:34 avec un lancer du côté du bouclier.

Le jeu s'est animé par la suite, les joueurs n'hésitaient pas à donner un coup de bâton supplémentaire après le coup de sifflet. Les arbitres ont finalement sévi quand Samuel Asselin a semblé donner un coup de patin à la tête d'un joueur des Mooseheads, qui venait de chuter avant d'entrer en contact avec Harvey.

L'attaquant des Mooseheads Joel Bishop a dû retraiter au vestiaire tard en deuxième période après avoir chuté lourdement dans le coin de la patinoire à la suite d'un contact avec Samuel Régis, qui a été puni pour avoir donné de la bande à 18:28.

Morand a touché la cible en avantage numérique avec 43 secondes à faire à l'engagement. Il a profité d'une passe transversale de Keith Getson pour donner l'avance aux Mooseheads avant le dernier tiers.

Les Huskies ont dominé la troisième période, décochant 18 tirs au but contre seulement deux pour les Mooseheads. Ils ont été récompensés quand Rouleau a créé l'égalité avec 9:47 à faire grâce à un bon tir des poignets.

Alors qu'une prolongation semblait inévitable, Lauko a finalement joué les héros pour les Huskies, même si les Mooseheads ont aussi célébré après la sirène en raison de leur qualification pour la finale.

Les Mooseheads auront donc l'occasion de gagner la coupe Memorial pour une deuxième fois, après leur triomphe en 2013.