L’Impact devra jouer du soccer plus inspiré à domicile

Avec un milieu comme Saphir Taïder, qui n’est pas à 100%, il devient difficile pour l’Impact en 4-3-3 de relancer le ballon vers l’avant puisqu’il est le seul réellement capable de le faire. Mais sa blessure l’empêche d’appuyer l’attaque.

«Ce n’est pas tant le schéma tactique, mais plus dans la mentalité a expliqué Garde. Nous avons besoin que nos milieux soient plus rapides en relance. »

Le problème du synthétique

Tel qu’expliqué la semaine dernière, les employés du Centre Nutrilait ont pris la décision d’arracher complètement le gazon naturel, car ce dernier ne poussait tout simplement pas, lui qui a été victime d’un hiver très difficile.

« Je crois qu’on ne parle pas assez du fait que nous sommes pris pour s’entraîner sur du synthétique, même ici à Montréal, a raconté le gardien Evan Bush. Nous arrivons au Stade Saputo sur une surface naturelle et nous prenons une touche de trop à cause de cela. Je ne blâme personne, et je ne cherche pas d’excuses, c’est juste la réalité. »

Ceci dit, après le match à Los Angeles, l’Impact jouera trois matchs de suite à Montréal et devra trouver le moyen de jouer du soccer plus excitant à domicile. Cela jumelé au retour de Piatti et éventuellement d’Omar Browne devrait aider l’animation offensive.

En parlant de Browne, il souffre d’une blessure à l’aine et ne sera pas disponible vendredi. Il sera au repos complet jusqu’à dimanche. Rémi Garde espère pouvoir compter sur lui contre le Real Salt Lake la semaine prochaine.

« J’ai vu des belles choses de lui lors de mon absence, indiquait Nacho. La façon dont il coupe vers l’axe. Il pourra me refiler des ballons de là. J’ai hâte de jouer avec lui. Il va falloir attendre au moins encore une semaine. »

Quoi faire en l’absence de Piette?

Ça fait une éternité que l’Impact n’a pas joué un match sans son numéro 6 Samuel Piette. Ce sera le cas vendredi à Los Angeles. L’Impact ne possède pas d’autres 6 naturels. Alors serait-il pertinent de tester un schéma 4-2-3-1 et y aller avec un système à deux milieux défensifs? Samuel Piette disait justement la semaine dernière qu’un gars comme Micheal Azira pourrait probablement jouer son rôle si l’entraineur désirer demeurer en 4-3-3.

« Oui, les deux options sont là, a expliqué Garde. Micheal s’est entrainé à cette position souvent. Personnellement je ne pense pas que ce soit le type de match pour faire des expériences. »

Il ne faudrait donc pas se surprendre si l’Impact jouait à nouveau un système comptant seulement un milieu défensif au centre du terrain vendredi soir. Que ce soit le 4-3-3 ou le 5-3-2, tel qu’utilisé à New York et à Cincinnati.

Le match de vendredi soir face au L.A.F.C. sera radiodiffusé sur nos ondes dès 22h30.