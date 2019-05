Les Blues de retour en finale de la coupe Stanley après 49 ans

Les vieux amateurs des Bruins de Boston et des Blues de St. Louis vont être heureux. Près de 50 ans après leur duel de 1970, les deux équipes se retrouvent en finale de la coupe Stanley.

Des buts de David Perron et de Vladimir Tarasenko en première période ont donné le ton, mardi, pavant ainsi la voie à une victoire de 5-1 des Blues contre les Sharks de San José qui les propulse à la finale de la LNH.

Outre Perron (6e) et Tarasenko (8e), Brayden Schenn (2e) , Tyler Bozak (5e) et Ivan Barbashev (2e), dans un filet désert, ont complété pour la formation de St. Louis qui remporte la finale de l’Association de l’Ouest 4 victoires à deux. Ils disputeront la coupe Stanley aux Bruins, qualifiés depuis leur victoire contre les Hurricanes de la Caroline. Le premier match de la finale aura lieu lundi prochain à Boston.

Jordan Binnington a repoussé 25 rondelles devant le filet des Blues qui occupaient le dernier rang du classement général de la LNH il y a quelques mois. Martin Jones a accordé quatre buts sur 18 tirs. Dylan Gambrell (1er) a été l’unique marqueur des Sharks dont l’élimination pourrait signifier la retraite pour quelques vétérans.

Les Bruins et les Blues s'étaient affrontés lors de la finale de 1970. La série s'était terminée en quatre rencontres en faveur des Bruins à la suite du but légendaire de Bobby Orr et de son non moins légendaire plongeon.