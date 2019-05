50e anniversaire des Expos: les plus beaux souvenirs de Charles Bronfman

« Le première journée à New York (premier match de l’équipe) fut vraiment importante pour nous. Il y avait le collège militaire royal et 40 000 Américains debout pour entendre l’hymne national canadien. Le deuxième plus beau souvenir fut le match d’ouverture au parc Jarry. Après? Probablement le match des Étoiles disputé à Montréal (1982). Et aussi le jour où nous avons battu les Phillies, chez eux, à Philadelphie, pour aller affronter les Dodgers en série de championnat. Et puis, ce fut l’une des pires journées…»