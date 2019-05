Blues de St.Louis: un pari sportif pouvant rapporter 100 000$

Les analystes de hockey étaient très peu nombreux à prévoir, en début de saison, que les Blues de St.Louis seraient à une victoire de disputer la finale de la Coupe Stanley.

Mardi soir, les Blues de St. Louis tenteront d’éliminer les Sharks de San Jose et ainsi se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley, une première depuis 1970. Ils mènent la série 3-2.

En janvier dernier, alors qu'ils étaient pratiquement déjà éliminés des séries, bien peu d’amateurs et d’analystes auraient cru que les Blues se retrouveraient qu'à une victoire d’une participation à la finale de la Coupe Stanley au mois de mai.

Un amateur y croit

Amateur des Blues, Scott Berry était à Las Vegas en janvier dernier pour un voyage d’affaires. Le natif de St.Louis a décidé d’enregistrer quelques paris sportifs avant de prendre son vol de retour.

Il a parié 400$ sur les Blues, son équipe de hockey favorite. Il les a choisi comme équipe victorieuse de la Coupe Stanley, avec des probabilités de 250 contre un.

Six mois plus tard, son pari sportif pourrait bien lui valoir 100 000$ si les Blues éliminent les Sharks mardi soir et viennent à bout des Bruins de Boston lors de la finale.