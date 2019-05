Quelle place les Alouettes réserveront au vétéran Luc Brodeur-Jourdain?

«Je comprends: on n'a pas besoin de m'évaluer. On sait déjà depuis de nombreuses années ce que je suis capable de faire et le sérieux que je démontre. La question n'est pas là: ils ont plusieurs jeunes à évaluer présentement. Si j'avais eu plus de répétitions lors du jour 1 du camp, j'aurais trouvé cela inquiétant dans un certain sens: on a plus besoin d'un futur que d'un passé.»