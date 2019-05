Le Sud-Coréen Sung Kang remporte le tournoi Byron-Nelson

DALLAS - Sung Kang a réussi un roulé de 23 pieds pour un oiselet au 15e trou, dimanche, ce qui lui a permis de prendre les devants pour de bon au tournoi Byron-Nelson et de gagner un premier titre du circuit de la PGA.

Kang a dû jouer 27 trous dimanche, puisque la troisième ronde avait été interrompue pendant six heures par la pluie, samedi.

Le Sud-Coréen âgé de 31 ans qui habite au Texas a réussi trois oiselets consécutifs pour s'imposer. À son 159e tournoi depuis ses débuts sur la PGA en 2011, Kang a triomphé grâce à une ronde finale de 67, quatre coups sous la normale. Il a conclu le tournoi à moins-23 et il a devancé Matt Every et Scott Piercy par deux coups.

Every a remis une carte de 66. Piercy, qui complétait le dernier trio sur le parcours, a évité les bogueys tout au long du tournoi et a bouclé sa ronde finale en 64 coups.

Brooks Koepka, qui tentera de défendre son titre au Championnat de la PGA la semaine prochaine à Bethpage, a conclu au quatrième rang à moins-20 après avoir joué une ronde de 65.

Every et Kang ont disputé les quatre rondes ensemble à Trinity Forest. Every a effacé deux fois des retards d'au moins quatre coups au cours des deux derniers jours pour devancer Kang. Il a toutefois été incapable d'avoir le dernier mot sur son rival.

Roger Sloan, de Calgary, était le seul Canadien à s'être qualifié pour les rondes du week-end. Il a toutefois été retranché après une troisième ronde de 71, alors qu'il se retrouvait à égalité au 79e rang à moins-2.