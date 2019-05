Les Bruins dominent les Hurricanes et prennent les devants 2-0

BOSTON - Matt Grzelcyk a marqué deux fois — son premier match en carrière de plus d'un but — et Tuukka Rask a bloqué 21 tirs, dimanche, pour mener les Bruins de Boston à une victoire de 6-2 contre les Hurricanes de la Caroline.

La victoire permet aux Bruins de se bâtir une avance de 2-0 dans leur série finale de l'Association de l'Est. Les troisième et quatrième rencontres auront lieu mardi et jeudi à Raleigh et les hommes de Rod Brind'Amour devront gagner l'un de ces matchs pour retourner à Boston, samedi prochain.

Connor Clifton a inscrit le premier but de sa carrière dans la LNH, et Jake DeBrusk, David Backes et Danton Heinen ont aussi touché la cible. Torey Krug et Charlie Coyle ont également contribué à cette victoire en amassant trois aides chacun.

Les Bruins viennent de gagner cinq matchs d'affilée et n'ont plus besoin que de deux victoires pour atteindre la finale de la Coupe Stanley pour la troisième fois en neuf saisons.

Petr Mrazek n'a stoppé que 19 rondelles dans les filets des Hurricanes. Justin Williams et Teuvo Teravainen ont marqué en troisième période, lorsque les Bruins menaient déjà 6-0, empêchant ainsi Rask de réussir un septième jeu blanc en matchs éliminatoires.

Les Bruins avaient gagné le premier duel 5-2, mais les Hurricanes détenaient l'avance tôt en troisième période et tiraient de l'arrière seulement 3-2 avec quatre minutes à jouer. Dimanche, ce ne fut jamais serré.

Devant Bobby Orr

Près d'un demi-siècle après que Bobby Orr eut effectué un vol plané pour donner la coupe Stanley aux Bruins le jour de la Fête des Mères de 1970, le légendaire défenseur se trouvait dans l'édifice dans le cadre d'une initiative d'avant-match surnommée « capitaine bannière ».

La foule lui a servi une ovation et les joueurs sur la glace ont également répondu. Grzelcyk et DeBrusk ont fait mouche tard en première période et Clifton a porté le score 3-0 tôt en deuxième période.

Alors qu'il restait deux minutes à la période médiane, et pendant que les Bruins profitaient d'un avantage numérique, Danton Heinen a reçu une longue passe de Marcus Johansson et a attiré deux défenseurs vers lui avant de glisser la rondelle dans l'enclave.

Grzelcyk a transféré la rondelle sur son revers et a déjoué Mrazek pour procurer aux Bruins une avance de 4-0. Backes a marqué après 70 secondes de jeu en troisième, un but après lequel Mrazek a regardé en direction du banc des joueurs pour voir s'il allait être remplacé.

Heinen a inscrit le dernier but des Bruins à la suite d'une passe de Patrice Bergeron alors qu'il restait encore 15 minutes à jouer au temps réglementaire.