L'espoir du Canadien Nick Suzuki, meilleur marqueur des séries de la LHO

GUELPH, Ontario - Isaac Ratcliffe a marqué deux buts et il a ajouté deux aides lors d'une deuxième période de cinq buts, dimanche, lorsque le Storm de Guelph a remporté la finale de la Ligue de hockey junior de l'Ontario en six matchs grâce à une victoire de 8-3 contre les 67's d'Ottawa.

Auteur d'un but et de deux mentions d'aide, l'espoir du Canadien de Montréal Nick Suzuki a été le meilleur marqueur des séries de la Ligue de l'Ontario avec 16 buts et 42 points en 24 matchs, soit 11 points de plus que Sasha Chmelevski, des 67's.

Après avoir perdu les deux premiers matchs de la série à Ottawa, Guelph a gagné les quatre suivants et obtenu son billet pour la Coupe Memorial pour la première fois depuis 2014.

Dans la victoire, Dmitri Samorukov a également inscrit deux buts et obtenu deux aides. Cedric Ralph (1-1), Domenico Commisso (1-1) et Keegan Stevenson ont marqué les autres buts du Storm, qui ont terminé la rencontre avec 39 tirs.

Le Storm tirait de l'arrière 2-0 après 20 minutes de jeu avant qu'il n'explose pour cinq buts d'affilée en un peu plus de 15 minutes en période médiane.

Noel Hoefenmayer, Kody Clark et Chmelevski ont fourni la riposte des 67's qui ont dirigé 26 rondelles vers Anthony Popovich.

Le tournoi commence vendredi à Halifax et réunira deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit les Mooseheads, à titre de club-hôte, et les Huskies de Rouyn-Noranda, vainqueurs de la coupe du Président, samedi.