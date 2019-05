Un troisième titre pour Djokovic à Madrid

MADRID - Novak Djokovic a pris la mesure de Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 et il a décroché son troisième titre à Madrid, dimanche, ce qui lui a permis de rejoindre Rafael Nadal à titre de joueur le plus décoré de l'histoire de la série Masters 1000 avec 33 trophées.

Il s'agissait également de son deuxième titre cette saison, après celui acquis aux Internationaux d'Australie. Le Serbe n'avait pas gagné dans la capitale espagnole depuis 2016, et son titre précédent à Madrid remontait à 2011.

Nadal et Djokovic ont chacun gagné cinq titres de la série Masters 1000 de plus que Roger Federer, troisième à ce chapitre.

« Ce sont les meilleurs tournois, les plus gros tournois que nous avons dans notre sport, sur l'ATP, avec bien sûr les tournois du grand chelem, a déclaré Djokovic en parlant des Masters 1000. Il n'y a pas grand-chose de plus important et de mieux que ça. »

Djokovic, favori du tournoi, a imposé son plan de match dès le départ. Son adversaire, un Grec âgé de 20 ans, avait défait Nadal la veille en demi-finales et tentait de devenir le premier tennisman à obtenir trois titres cette saison.

Le Serbe a brisé Tsitsipas tôt au premier set et en fin de deuxième manche, en route vers la conquête du titre à la 'Caja Magica', son 14e sur la terre battue — et le 74e de sa carrière — sans concéder une seule manche à ses adversaires.

Tsitsipas, huitième tête de série et détenteur du plus grand nombre de victoires sur l'ATP en 2019 avec 27, n'a pas affiché l'intensité et la combativité qu'il avait déployées la veille contre Nadal. Il a été dominé par Djokovic, qu'il avait battu à la Coupe Rogers, à Toronto l'été dernier, lors de leur premier rendez-vous.

Dimanche, le Serbe de 31 ans n'a concédé aucune balle de bris et s'en est offerte une d'importance alors que le score était de 4-4 en deuxième manche, qu'il a convertie grâce à un revers gagnant le long de la ligne. Il a ensuite gagné son service pour mettre fin au match.

Djokovic, qui compte maintenant 200 victoires contre des joueurs classés dans le top-10, avait connu des ennuis depuis son triomphe aux Internationaux d'Australie et n'avait pu faire mieux qu'une présence en quarts de finale à Monte Carlo, au début de la saison sur terre battue.

Samedi, en demi-finale, il a signé une victoire bonne pour la confiance lorsqu'il a défait l'Autrichien Dominic Thiem, l'un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison sur le circuit de l'ATP.

Tsitsipas, qui grimpera au septième rang du classement mondial — un sommet pour lui en carrière — a remporté les tournois d'Estoril et de Marseille plus tôt cette année. Il a aussi atteint la finale à Dubai, où il s'est incliné aux mains de Federer, et a perdu en demi-finale aux Internationaux d'Australie contre Nadal dans ce qui représente sa meilleure prestation en carrière à un tournoi du grand chelem.