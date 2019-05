Grand Prix d’Espagne | 1 mot, 5 syllabes : so-po-ri-fi-que

Choisir ses Grands Prix

Avant de jeter le bébé avec l’eau du bain, allez-y plutôt pour une présélection. Autrement dit, choisissez vos Grands Prix. En Espagne, c’est toujours plate à mort. À Monaco aussi, mais au moins, il y a la tradition. Et les superbes images.

Éliminez aussi l’Autriche, l’Allemagne, la Hongrie et l’Italie. Oui, oui, l’Italie : circuit légendaire ou pas… À quand remonte la dernière course enlevante à Monza ? Au XXe siècle, assurément.

Évidemment, ne tenez pas compte de cette suggestion s’il pleut : peu importe le circuit, la pluie est le grand égalisateur et elle permet à la crème de remonter à la surface. Dans ces conditions, le pilote prend le dessus sur sa voiture et c’est lui qui fait la différence. Lorsqu’il pleut, la F1 retrouve tout son sens.

Il n’en demeure pas moins que certaines pistes ne devraient plus accueillir la F1. Un circuit où il est impossible de dépasser, comme Barcelone, l’Hungaroring ou Monza, n’a pas sa raison d’être. Qui veut perdre deux heures de son temps pour regarder un convoi de bolides qui se suivent à la queue leu-leu et dont les changements de position sont uniquement déterminés par les arrêts aux puits ?

Pas vous, j’en suis sûr. Et moi non plus.

On nous promet une métamorphose de la F1 avec la nouvelle réglementation technique, en 2021. Souhaitons que la réflexion puisse s’étendre jusqu’aux circuits et que certains d’entre eux passent à la trappe. Je pose une dernière fois la question : qui veut regarder un Grand Prix en sachant à l’avance que les positions vont rester figées après les deux ou trois premiers tours ?

Barcelone est une ville magnifique, on le sait tous. Mais, son Grand Prix ne fait pas partie de ses plus intéressantes attractions. SVP, débarrassez-nous de ce circuit ! Et de l’Hungaroring, tant qu’à faire le ménage.

Et de Hockenheim, Spielberg, Monza…