Les Blue Jays battus, deux coups sûrs pour Guerrero fils

TORONTO - Yolmer Sanchez a cogné un circuit et produit deux points, samedi, lorsque les White Sox de Chicago ont défait les Blue Jays de Toronto 7-2.

Mince consolation, Vladimir Guerrero fils a connu un premier match de plus d'un coup sûr dans le baseball majeur. Il a frappé deux coups sûr en autant de présences (des simples) en plus de soutirer deux buts sur balles.

Le partant des Blue Jays Marcus Stroman (1-6) a limité les White Sox à trois points mérités et huit coups sûrs en six manches et un tiers. Son départ de qualité a toutefois été gaspillé par l'inefficacité de l'offensive des Blue Jays (16-23).

Stroman a vu son après-midi de travail prendre fin avec des coureurs aux extrémités du losange et un retrait en septième. Il a échangé quelques mots avec Charlie Montoyo alors que le gérant marchait vers le monticule. Il a aussi exprimé son mécontentement à l'instructeur des lanceurs Pete Walker dans l'abri.

Les Blue Jays ont frappé seulement trois coups sûrs et inscrit aucun point avant que Stroman soit remplacé sur la butte. En neuf sorties cette saison, Stroman a reçu seulement huit points en appui de la part de son offensive.

Charlie Tilson a aussi produit deux points pour les White Sox, qui ont mis fin à une série de trois défaites. Ivan Nova (2-3) a oeuvré pendant plus de six manches et a accordé un point, cinq coups sûrs et trois buts sur balles. Les White Sox ont ouvert le pointage en troisième manche, quand Sanchez a claqué une balle rapide par-dessus le mur au champ gauche. Sanchez a produit son deuxième point du match en septième, sur un amorti-suicide, ce qui portait la marque à 4-0.

Les Blue Jays ont répliqué en septième grâce à un circuit en solo de Randal Grichuk. Tilson a toutefois claqué un double de deux points en huitième.