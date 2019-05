Steve Stricker toujours aux commandes en Alabama

BIRMINGHAM, Alabama - Steve Stricker a inscrit un oiselet à son dernier trou au terme d'une ronde de 70, deux coups sous la normale, samedi, et il occupe toujours la tête du Regions Tradition après trois rondes, deux coups devant un groupe de trois golfeurs qui inclut Bernhard Langer.

Stricker se retrouve à moins-14 avant la ronde finale du premier des cinq tournois majeurs du circuit des Champions. Il a joué le premier neuf du parcours Greystone's Founders en un coup de plus que la normale, mais il s'est racheté avec un oiselet sur chacune des trois normales-5 du neuf de retour.

Langer, qui a gagné le Regions Tradition en 2016 et 2017, a remis une carte de 68 pour s'installer à moins-12. David Toms (70) et Billy Andrade (69) partagent le deuxième rang avec Langer. Tom Byrum (66) et Paul Goydos (69) font partie du groupe suivant à moins-11.

Stricker est à la recherche d'un quatrième titre sur le circuit des Champions et un premier titre majeur chez les 50 ans et plus. Il avait terminé à égalité au deuxième rang au Regions Tradition l'an dernier.

Stephen Ames, de Calgary, a bouclé sa ronde en 67 coups pour grimper à égalité au neuvième rang à moins-7.