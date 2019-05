LHJMQ: les Huskies de Rouyn-Noranda remportent la Coupe du Président

HALIFAX - Les Huskies de Rouyn-Noranda sont champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour une deuxième fois dans leur histoire.

Rafaël Harvey-Pinard a réussi un doublé, tandis que Tyler Hinam et Alex Beaucage ont aussi touché la cible, aidant les Huskies à gagner le sixième match de la finale de la Coupe du Président 4-0 face aux Mooseheads de Halifax, samedi.

Samuel Harvey a effectué 28 arrêts devant le filet des Huskies, qui avaient aussi remporté les grands honneurs dans la LHJMQ en 2016. Harvey a réussi quatre blanchissages au cours du tournoi printanier.

Le Guy Lafleur à Dobson

Le défenseur Noah Dobson a reçu le trophée Guy Lafleur en tant que joueur par excellence des séries. Dobson, un espoir des Islanders de New York, a récolté huit buts et 21 aides en 20 matchs lors du parcours éliminatoire des Huskies.

Du côté des Mooseheads, Alexis Gravel a stoppé 31 tirs. Les Mooseheads visaient un deuxième titre de la LHJMQ, après celui gagné en 2013.

Les deux finalistes de la LHJMQ participeront au tournoi de la Coupe Memorial du 17 au 26 mai, puisque le tournoi aura lieu à Halifax.

Les champions de la Ligue de l'Ontario et de la Ligue de l'Ouest ne sont pas encore connus. Le Storm de Guelph mène la finale de l'OHL 3-2 contre les 67's d'Ottawa, tandis que les Raiders de Prince Albert sont en avant 3-2 contre les Giants de Vancouver dans la WHL.

Hinam a donné le ton au match en marquant son quatrième but des séries à 13:32 de la première période.

Harvey-Pinard a creusé l'écart à 10:20 du deuxième engagement. Il a battu Gravel du revers après avoir récupéré une rondelle libre dans l'enclave.

Benoît-Olivier Groulx croyait avoir relancé les Mooseheads après un peu plus de six minutes de jeu en troisième période grâce à un puissant lancer sur réception. Cependant, les arbitres ont annulé le but après consultation vidéo puisqu'il y avait eu hors-jeu lors de l'entrée de zone.

Beaucage a porté le coup de grâce avec 6:39 à faire, quand il s'est échappé et a déjoué Gravel entre les jambières.

Harvey-Pinard a ajouté un 13e but en séries, dont un huitième en finale, en tirant dans un filet désert avec 1:11 à écouler.

Les Huskies avaient dominé la LHJMQ en saison régulière avec une fiche de 59-8-1, fracassant un record du circuit au chapitre des victoires.

Les Mooseheads avaient conclu la saison régulière au troisième rang du classement général avec un dossier de 49-15-4.