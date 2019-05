Djokovic passe en finale à Madrid

MADRID — Le Serbe Novak Djokovic a défait l'Autrichien Dominic Thiem 7-6 (2), 7-6 (4) samedi et il s'est qualifié pour la finale de l'Omnium de Madrid pour la troisième fois de sa carrière.

Djokovic a dominé Thiem lors des deux bris d'égalité, mettant fin au duel à sa première balle de match.

Lors du match ultime dimanche, il affrontera le vainqueur du duel entre l'Espagnol Rafael Nadal et le Grec Stefanos Tsitsipas, qui s'affronteront plus tard samedi.

Il s'agira d'une deuxième présence en finale d'un tournoi de l'ATP en 2019 pour Djokovic, qui a amorcé l'année en remportant les Internationaux d'Australie contre Nadal.

Si Djokovic l'emporte dimanche, il s'agira de son 33e titre à un tournoi Masters 1000, ce qui lui permettrait de rejoindre Nadal au premier rang à ce chapitre.

Vainqueur à Madrid en 2011 et en 2016, Djokovic n'avait joué que quatre manches cette semaine dans la capitale espagnole avant de disputer la demi-finale. Il n'a pas disputé le match de quarts de finale parce que le Croate Marin Cilic s'est retiré après avoir été victime d'un empoisonnement alimentaire.

Cinquième tête de série, Thiem avait gagné ses deux derniers duels contre Djokovic et tentait d'atteindre une troisième finale consécutive à Madrid, où il a perdu contre Nadal en 2017 et face à Alexander Zverev en 2018.

L'Autrichien, qui avait éliminé Roger Federer en quarts de finale vendredi, espérait aussi devenir le premier joueur du circuit masculin à récolter trois titres cette saison, après ses triomphes à Indian Wells et à Barcelone.

«Dominic est l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment, surtout sur cette surface, et il s'agit donc d'une très importante victoire pour moi», a déclaré Djokovic.

«Je considérais qu'il était le favori avant ce match à cause de sa victoire à Barcelone et à cause de la façon qu'il a joué dans sa victoire contre Roger hier.»

Thiem a connu un bon départ alors qu'il a inscrit un bris de service lors du troisième jeu du match. Le Serbe a ramené le match à service égal lors du sixième jeu et s'est imposé lors du premier bris d'égalité en ne concédant que deux points.

Thiem a converti l'une de ses nombreuses balles de bris pour se donner une avance de 4-2 en deuxième manche, mais Djokovic s'est rapidement relevé, réalisant un bris à son tour dès le jeu suivant. Les deux joueurs se sont échangé deux autres bris tard au deuxième set avant que Djokovic ne sorte victorieux du deuxième bris.

«J'essayais encore de trouver mon jeu le plus efficace sur la terre battue, a confié Djokovic. Ce sont exactement les matchs dont j'ai besoin. Je suis très, très satisfait de cette victoire.»