Sung Kang joue 61 au tournoi Byron-Nelson

DALLAS - Le Sud-Coréen Sung Kang a égalé le record du parcours Trinity Forest grâce à une ronde de 61, dix coups sous la normale, vendredi, et il se retrouve aux commandes du tournoi Byron-Nelson après deux rondes.

Kang a fait fi des conditions de jeu plutôt fraîches pour passer à moins-16. Le golfeur âgé de 31 ans qui habite au Texas a connu une séquence de six oiselets consécutifs au cours de sa ronde. Il détient une avance de quatre coups sur Matt Every et Tyler Duncan.

Marc Leishman avait joué une ronde de 61 l'an dernier lors de la première ronde du tournoi disputé sur le parcours de style links près du centre-ville de Dallas.

Kang a commencé sa journée en calant un roulé de neuf pieds pour un oiselet au premier trou, une normale-5. Au cinquième, il a envoyé son approche à moins d'un pied de l'objectif, puis a réussi le premier de ses six oiselets consécutifs.

Every a remis une deuxième carte d'affilée de 65, tandis que Duncan a joué 66. Brooks Koepka, qui tentera de défendre son titre au Championnat de la PGA la semaine prochaine, se retrouve en quatrième position à moins-11 après une ronde de 66.

Le favori local Jordan Spieth a inscrit un score de 67 pour s'installer à moins-7. L'ancien quart des Cowboys de Dallas Tony Romo, qui est membre du club de golf, a bouclé sa ronde en 74 coups pour glisser à plus-8. Il ne s'est pas qualifié pour les rondes du week-end, mais n'a pas terminé dernier.

Roger Sloan, de Calgary, est le seul Canadien à avoir évité le couperet. Il se retrouve à égalité au 67e rang à moins-2 après avoir inscrit un pointage de 68. Mackenzie Hughes (74), David Hearn (73), Adam Svensson (72), Ben Silverman (70) et Nick Taylor (72) ont vu leur tournoi prendre fin.