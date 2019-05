«J'ai des frissons quand j'entends ça» - Mario Tremblay

« Je me souviens très bien de ce match quand Guy Lafleur avait créé l’égalité parce les Bruins de Boston avaient trop d’hommes sur la patinoire. Guy égale la marque et on marque le but en prolongation. C’est normal que l’on ait des frissons quand on entend ça. Ce sont des moments historiques au cours d’une carrière et ça fait toujours plaisir à entendre… »