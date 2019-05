De l’Académie... à entraîneur-chef du FC Cincinnati

Le Français Yoann Damet affichait un grand sourire vendredi matin au centre d’entraînement du FC Cincinnati, en répondant aux questions des médias du Québec, venus le rencontrer à l’aube de son premier match en tant qu’entraîneur-chef.

Non seulement, il deviendra, à 29 ans, le plus jeune entraîneur de l’histoire de la MLS dès samedi, mais il le fera contre l’équipe qui l’a formé.

Pas plus tard qu’en 2014, Damet mettait en place chez l’Impact les programmes U8, U9 et U10. Il était aussi responsable du conditionnement physique des U16, U17 et U18. Cinq ans plus tard, à la suite du congédiement d’Alan Koch, il se retrouve à la tête d’un club de la MLS. Son ascension s’est donc faite très rapidement.