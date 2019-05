L'Impact souhaite poursuivre sur sa lancée à Cincinnati

L’équipe s’est donc entraînée aujourd’hui de façon légère, mais a encore une fois été frappée par la malchance des transports alors que quelques sacs de joueurs ne se sont pas rendus à destination du côté de Cincinnati.



L’heure était toutefois à la bonne humeur compte tenu des récents succès du club à New York.



L’attaquant Maximiliano Urruti a d’ailleurs dû faire réparer en urgence la blessure liée à la perte d’une dent à la suite d’un contact pendant la rencontre.



Montréal reprendra donc le collier samedi en début d’après-midi et plusieurs jeunes pourraient voir de l’action ce week-end. Rien n’est toutefois confirmé en ce sens.



Selon notre collègue Jeremy Filosa, il ne serait pas surprenant que Samuel Piette obtienne un peu de repos pour ce duel.



Bonne nouvelle en cette veille de match, l’attaquant Orji Okwonkwo a pu accompagner l’équipe sur le voyage et devrait être disponible pour Rémi Garde.



Fait à noter, après la rencontre de samedi, il ne restera que sept matchs à disputer à l’étranger pour l’Impact d’ici la fin de la saison et on n’est pas encore à la mi-mai.