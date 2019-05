Byron-Nelson: Denny McCarthy joue une première ronde de 63

Denny McCarthy a remis une carte de 63 (moins-8), son meilleur pointage en carrière, et il mène à l'issue de la première ronde du tournoi Byron-Nelson, jeudi.



McCarthy a réussi 10 oiselets en 12 trous après avoir commis un double boguey en matinée. Il détient une avance d'un coup sur Tyler Duncan et Tom Hoge. Brooks Koepka, détenteur de trois titres majeurs, fait partie du groupe suivant à moins-6.



Jordan Spieth, le favori local, a inscrit un score de 68 en après-midi, quand le vent s'est levé, compliquant la tâche des golfeurs sur le parcours détrempé par la pluie.



Pour sa part, Tony Romo, ancien quart des Cowboys de Dallas et maintenant analyste lors des matchs de la NFL au réseau CBS, a joué une ronde de 76. Participant au tournoi grâce à une invitation, Romo a réussi un aigle en calant une approche coupée au septième trou.



Les Canadiens Mackenzie Hughes (67), David Hearn (69), Adam Svensson (70), Roger Sloan (72), Nick Taylor (73) et Ben Silverman (74) participent au tournoi.